A-magasinet Hvem var gutten i kofferten? I 2015 strømmet migranter og flyktninger innover grensene til Europa. En av dem stoppet for å leke med en politimann.

– Det beste fra den dagen i Danmark er politimannen, for det var den morsomste leken jeg lekte på reisen, sa Noor Al-Saedi.

Den danske avisen Informatíon hadde klart å spore henne opp i Sverige. Tre år var gått siden septemberdagen i 2015 da hun satte seg ned midt på en motorvei og ba politibetjent Lars Møller om å gjette hvilken hånd hun hadde gjemt ringen i. Da var hun ni.

Bakteppet var ingen lek. Knapt to uker tidligere var to år gamle Alan Kurdi blitt funnet død på en tyrkisk strand. Denne dagen marsjerte en stor gruppe mennesker bortover danske E45 med mål om å søke asyl i Sverige. I 2015 søkte 21.000 mennesker asyl i Danmark og 31.000 i Norge. I Sverige: 162.000.

Det var uker og måneder fulle av tårer og smerte. Men her fant fotografen – og verden – et etterlengtet smil.

– Jeg tror grunnen til at det ble tatt så godt imot, var at det falt ned i et tomrom. I stedet for å vise det fryktelige, viste det det medmenneskelige, forklarer fotografen, Michael Drost-Hansen, som hvert år mottar e-poster fra elever som skal skrive om bildet til eksamen.