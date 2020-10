Japansk omelett-klassiker: Denne retten er fast inventar i kokkens hjem

Den beste matfilmen i verden er den japanske klassikeren Tampopo fra 1985. Det var i den jeg oppdaget noe som senere skulle bli fast inventar i Henriksen-hjemmet: omurice.

Japansk risomelett. Henrik J. Henriksen

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

Ikke visste jeg da jeg så filmen første gang, at omelett stekt med ris er en japansk hverdagsklassiker. Du får den overalt. En enkel rett, men som japanerne ofte beviser, kan også denne lages med ekstrem grad av kunstnerisk presisjon.

Det er ingen vits i å gjenfortelle hele historien om den sjarmerende alenemoren og ramenkokken Tampopo. Vi går rett til den aktuelle scenen: Hovedpersonens ti år gamle sønn blir på nattetid spurt av en uteligger hvilken rett han har mest lyst på. Gutten svarer nettopp risomelett.

Sammen sniker de seg inn på et stengt restaurantkjøkken, og der viser uteliggeren seg være en magiker over stekepannen. På under 1 minutt varter han opp med en perfekt omelett. Etterpå unnslipper de elegant nattevakten, som blir stående undrende og luktende igjen på kjøkkenet.

Det var ikke det elegante håndlaget eller det appetittvekkende ved scenen som fanget meg mest. Det var den rikelige mengden med ketchup, både i og oppå retten.