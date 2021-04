Jeg er ateist, mannen min er kristenkonservativ. Det begynner å bli et stort problem.

Svigerfamilien min er svært kristenkonservativ. For hvert år som går, blir dette vanskeligere å håndtere.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

Nå nettopp

Jeg har vært gift i snart 15 år. For svigerfamilien min er det helt naturlig at bibelen skal følges, blant annet i synet på homofili, motstand mot sex før ekteskapet og avstand fra samboerskap.

Hvordan er det mulig å leve sammen med en person som har disse holdningene, når man selv ikke deler dem?

Langt mellom liv og lære

I starten var jeg nok en smule naiv og tenkte at det ikke ville bli noe problem. Selv om min mann var aktiv i bedehusmiljøet, ringte det ingen bjeller i med tanke på at det kunne bli en utfordring. Men det ble det ganske tidlig. Ikke minst da vi måtte fremskynde bryllupet, i forbindelse med at jeg ble gravid.

At jeg kunne bli gravid utenfor ekteskap, viser jo at min mann ikke følger boken hundre prosent, men han forventet altså en type redningsaksjon i form av fremskyndet bryllup.

Etter hvert som årene har gått, er ulikhetene blitt mer og mer synlige, selv om jeg hele tiden har tenkt at jeg må forsøke å se om det kan gå seg til.