Illustrasjon: Johan Reisang og Ela Buria A-magasinet Politikk «Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til» Det kan være direkte farlig å gå til spinndoktoren. Molde-gate blir ikke den siste i sitt slag.

8 minutter siden

Vi vet ikke når den neste spinndoktor-skandalen kommer, men vi vet at den kan komme når som helst. Den forrige begynte sånn: «Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til», sa Molde-ordfører Torgeir Dahl.

Like lite imponert var statsminister Erna Solberg over hva hennes egen statssekretær Peder Egseth hadde fått til. Dette aldeles unødvendige koronabråket mellom Oslo og Molde var ikke bare en dårlig sak for Høyre og regjeringen, men et nytt eksempel på feilslått politisk spinn.

Kanskje synes det foreløpig ikke så tydelig i TV-ruten og i sosiale medier, men den store stortingsvalgkampen 2021 er forlengst i gang.

I partienes spinnestuer strever en stadig større gjeng av spinndoktorer og kommunikasjonsfolk med å finne gullet – de slående setningene og utspillene som kan løfte partiet opp. Eller trekke de andre partiene ned.

Så skjer det i stedet at de bommer. Stadig lengre blir listen over rådgivere i inn- og utland som har skapt alvorlig trøbbel for seg selv og sine sjefer.