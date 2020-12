A-magasinet Matskolen Glem gløgg med rødvin. Prøv heller varm akevitt med juleøl. Du har sikkert smakt gløgg med rødvin, men hva med kombinasjonen varm akevitt og juleøl?

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

«Av alt som ikke virker, er brandy det som smaker best», sa faren min, doktoren, da jeg var barn. At sprit skal ha ekstremt helsebringende egenskaper, kan vi i dag slå fast at er en sannhet med modifikasjoner. Mildt sagt.

Vi skal likevel ikke langt tilbake før den rene alkoholen ble sett på som essensen av livet selv. Destillasjon, en prosess utviklet av arabiske vitenskapsmenn på tusentallet, var nettopp en idé om å fange essensen av noe, det være seg aromaen av en blomst eller fargestoffet fra et mineral.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

Man kan lett se for seg overraskelsen til de tidlige kjemikerne da de fanget vinens essens – spriten – for første gang. Alle som har smakt ildvannet, blir fort slått (ut) av spritens ekstremt raske virkning på nervesystemet. Følelsen av oppblåst selvtillit og klarsyn er, om enn kortvarig, påtagelig. Ikke rart at produktet fikk navn som eau de vie, aquavitae eller sågar whisky. Alle betyr livets vann.