Før du kaller meg en landssviker, må jeg skynde meg å tilføye at jeg elsker å gå på ski. Og, ja, jeg har forståelse for at noen misliker syklister i skiløypene. Det skal nemlig ikke mer enn én overivrig fersking med for høyt dekktrykk til, før det nypreparerte skisporet byr på markant mindre skiglede for dem som kommer etter.

Bare for å ha sagt det: De få gangene jeg har dristet meg ut i skiløypene på sykkel, har det enten vært i grisgrendte strøk eller i steinharde, hålkete løyper få eller ingen brydde seg om uansett.