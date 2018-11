I sin naturlige, rå form er pærer kanskje ikke verdens morsomste frukt. Enten er de for harde eller for bløte, og alltid ribbet for den kilende syren som vi elsker hos fruktens mer fornemme fetter, eplene. Derimot er de veldig morsomme å lage mat med. De bløte, overmodne liker jeg godt å lage terte av, mens de små, harde, helst litt umodne har en klar adresse: kokt i vin.

Her kan du manipulere syrligheten dit du vil med sitronsaft eller min favoritt, verjus: umoden druesaft. Mørheten regulerer du med koketiden, og vil du at pærene dine skal vare til utpå våren, kan du hermetisere dem på glass og sette i kjellerboden. Ingenting fryder meg mer enn å hente opp en ferdiglaget hjemmedessert måneder etter at jeg har laget den.