Navnene er nok allerede som gamle bekjente: Faustino. Marqués de Cáceres. Campo Viejo. Av alle vindistrikt jeg nevner i denne spalten, er Rioja kanskje det navnet som mest av alt kjennes trygt og mykt som en gammel hanske. Likevel tipper jeg kunnskapen din om dette klassiske vinområdet ikke strekker seg særlig dypt.

Det er på tide med et nytt dypdykk. Velkommen til artikkelserien Rioja for begynnere. Over fire uker skal jeg gi deg snarveien til de gode smakene, samt gi deg årsakene til at Rioja var og fortsatt er så viktig.