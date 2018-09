Thee Yezen Al-Obaide runder hjørnet ved grønnsakshandleren i Smalgangen på Grønland. Det er et par uker siden han for første gang gikk umaskert i Pride-paraden gjennom Oslos gater. Under en uke siden han satt i fosterstilling og gråt fordi han fryktet for livet sitt. Fem dager siden han tvang seg ut av blokken på Grünerløkka for å hente en volds­alarm hos politiet på Manglerud. Plutselig hører han en stemme bak seg.

– Yo, gay!