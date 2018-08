Retter av gammelt brød har har kanskje forsvunnet fra menyen til folk flest her i landet. I Mexico, derimot, blir gamle tortillas til sterke, saftige og sprø chilaquiles dagen derpå – til glede for en tom mage. I Libanon er den syrlige salaten fattoush en fantastisk endestasjon for ristede pitabrød som har sett sine ferske dager. Er du heldig, kan du få revet, ristet gammelt surdeigsbrød som topping på pasta og pizza på Sicilia.

For meg er det ingenting som slår en suppe når jeg skal tvinge brødet opp på bordet til en siste dans. Full av ren kraft og kraftige smaker bør den perfekte brødsuppen gjerne kunne spises med gaffel. Gode følgesvenner, som revet ost, ferske urter og kjempegod olivenolje, bør alltid være innen rekkevidde.