Dette er et vanlig spørsmål å stille for den som tilbringer mesteparten av tiden over grytene. Hos meg dukket det opp under en runde med baking av brioche, gjærbaksten hvor man erstatter all væske med smør og egg, også kjent som verdens beste bakverk. Da hadde jeg samtidig et lite frityrprosjekt gående. Alt fritert er som kjent godt, og stekebrettet ble byttet ut med sydende oljen. Jeg trenger vel ikke fortelle dere at resultatet var som en luftig sky av deilighet. For å øke innsatsen ytterligere, fylte jeg dem med en søt ostekrem mens de fortsatt var glovarme. Og ja, det ble enda bedre. Tenke seg til.

Tankene mine sprang raskt over til den nest beste gjærbaksten jeg vet om: Munker. De havnet også i det kokende fettet, og også her kom jeg frem til det samme resultatet: More is more! Enda bedre blir det selvfølgelig om du når man dyppet minner fra barndommen i dette slik som banan, eple eller rosiner. Forskjellen mellom den vanlige røren basert på bakepulver er et hav av olje. Du får rett og slett et komplett bakverk.