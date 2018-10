Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg gikk fra min mann for noen år siden, etter et langvarig ekteskap. Da bruddet kom, hadde jeg allerede vært gjennom en lang prosess. Det hadde vært vanskelig de siste årene. Min mann hadde også et kort forhold til en annen kvinne, noe som utvilsomt satte fart i prosessen. Likevel var det helt klart mer grunnleggende årsaker til at jeg gikk.