Jeg tenker ofte at jeg vil flytte fra Oslo, men ombestemmer meg hele tiden. Dette er byen jeg skal bli gammel i. Man kan gjøre så mye forskjellig her. Jeg liker å henge i området der jeg bor. Nå som jeg bor på Grünerløkka, henger jeg bare her. Da jeg bodde på Grønland, hang jeg bare der.

Jeg er oppvokst i Skien, men flyttet til Paris da jeg var 19 år. Da jeg flyttet tilbake til Skien orket jeg ikke tempoforskjellen. Det tok bare et par dager før jeg pakket sekken og flyttet til Oslo.