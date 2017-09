Hva skjer med kroppen min nå? undret «Sara». Hun hadde akkurat reist seg fra sofaen hun satt i, men bena sviktet, alt gikk rundt. Guttene som satt sammen med henne var noen år eldre. Hun kjente dem fra før. Da de spurte om hun ville komme bort på festen, hadde hun svart ja med det samme. Det kommer flere jenter, lovet de. De skal ha servert henne både øl og sprit, men Sara gikk på ungdomsskolen og hadde knapt smakt alkohol før denne kvelden.

I dag husker hun det som en rekke av filmklipp: «Nei», skal hun ha sagt da en av guttene kysset henne. «Jeg er jomfru!» I neste klipp ramler hun over ende. Det blir svart. Buksen er vrengt, dratt ned under knærne. Det blir svart igjen. Men hun husker kondomet, deretter at han trengte inn i henne. Da ble det tatt et bilde. Et kornete bilde som senere spredte seg fra mobil til mobil.