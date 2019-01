For 55 millioner år siden ble Atlanterhavet dannet. Er ikke det rart å tenke på? Nå dekker det en femtedel av jordens overflate og er verdens nest største hav.

Denne måneden utgjør Atlanterhavet også en slags rød tråd for flere av vinene som slippes på Vinmonopolet. 49 produkter kommer på plass i hyllene. 815 viner blir tilgjengelige via bestillingsutvalget. Vi skal se nærmere på to av fagtemaene som har fått definere utvalget denne gangen.