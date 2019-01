– Jeg har et todelt forhold til Oslo. Jeg elsker byen, men hater maset! Derfor er det godt å kunne komme seg ut av byen til Nesøya i Asker, der jeg bor. Til tross for maset er det mye fint i byen. Den er såpass stor at man kan være anonym.

Jeg flyttet til Oslo i 1986 for å begynne på Teaterhøgskolen. Det fantes ikke et eget teatermiljø i Larvik den gangen, og det var langt å reise fra Larvik til Oslo.

Da jeg først kom til byen, bodde jeg på Norstrand, deretter flyttet jeg til Vika, så til Adamstuen. Da var det helt andre forhold i byen. Det var enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet. I 1982 flyttet jeg til Nesøya. Da hadde jeg allerede et lite ønske om å flytte dit. Da jeg kom over en annonse i Aftenposten var det gjort. Huset måtte pusses opp, og det ble et lite eventyr å flytte på seg.

I dag er teatermiljøet i Oslo helt annerledes enn da jeg begynte. Det er en helt annen mentalitet. Det finnes flere muligheter. Skuespillerne er blitt mer spesialiserte og proffe.

Fakta: Anders Hatlo (71) Skuespiller. Debuterte i 1971 på Oslo Nye Teater, der han har vært fast ansatt i store deler av sin karriere. Har også vært ansatt ved Den Nasjonale Scene og Nationaltheatret. Han har også hatt mange roller på film, TV og radio, samt gitt stemme til mange tegnefilmer. Aktuell i rollen som rullestolbrukeren Philippe i De urørlige på Oslo Nye Centralteatret. Premieren er 25. januar. Også aktuell som fortellerstemmen i Firestjernes middag, som hadde sesongpremiere 7. januar. Bor på Nesøya i Asker. Beste med Oslo: Beliggenheten. Lett tilgang til fjorden og marka. Verste med Oslo: Byen med det store hjertet har blitt så aggresiv og masete. Oslo trenger kanskje et nytt hjerte?

Junge, Heiko / NTB scanpix

Oslo Nye, der jeg nå har avskjedsforestillingen min, var det første stedet jeg begynte å jobbe som skuespiller i Oslo. Det er der jeg har vært lengst. Jeg sluttet i fast jobb der for tre år siden.

Jeg er litt nummen for tiden, det er så mye som skjer om dagen med avskjedsforestillingen. Men det er slettes ikke sikkert at dette blir min siste forestilling – den svenske skuespilleren Jan Malmsjø hadde 18 avskjedsforestillinger og nekter fortsatt å gi seg. Teateret holder deg i live!

Anders Hatlos Oslo-favoritter

TEATER

Centralteatret (Oslo Nye)

Centralteatret er et lite, men fint og fantastisk teater. Salen rommer nesten 400 mennesker. Teateret er nydelig, med masse minner i veggene. Wenche Foss spilte den glade enke på Centralteatret, men da lå det i Akersgata, overfor det som var Aftenposten.

Junge, Heiko / NTB scanpix

OMRÅDE

Skillebekk på Frogner

Der kunne jeg tenke meg å bo. Skillebekk er et rolig område, med alt man trenger i gåavstand. Det er også lett å komme seg derifra til andre steder i byen. Det er veldig fint der, i tillegg er det nært Oslofjorden. Mormoren min bodde på Skillebekk, i en leilighet med utsikt utover fjorden. Livet ved og på vannet er flott.

Hauge, Jon

UTSIKT

Frognerseteren

Frognerseteren er helt eventyrlig. Det er det perfekte stedet å ta med folk som er på besøk i byen.

Wenche Fuglehaug

SPORTSARENA

Ullevaal Stadion

Jeg har ikke vært her så mange ganger, men det er en flott arena. Jeg er ikke en idiot, men en sportsidiot kan jeg gå med på å være. Det er moro med friidrett!

Pedersen, Terje / NTB scanpix

KAFÉ

Theatercaféen

Den har «alltid» vært der. Theatercaféen er også et sted jeg kan finne på å ta med venner som er på besøk i byen. Jeg er også veldig glad i Grand Cafe, og ble sjokkert da jeg hørte at den skulle legges ned.

Berg-Jacobsen Jon-Are

BAR

LORRY

Jeg har vært en god del på Lorry. Det er et fint sted. Det minner meg litt om Theatercaféen, men er likevel helt annerledes. Jeg er ikke så opptatt av å dra ut på byen. Når man jobber så mye som jeg gjør, og endelig har fri, så drar man ikke ut.

Monica Strømdahl

RESTAURANT

Engebret Café

Her har jeg vært på mange premierefester opp gjennom årene. Restauranten er veldig fin. Nede i hele Kvadraturen er det i det hele tatt veldig fint.

Breian, Åshild

NATUROMRÅDE

Nordmarka

Jeg har syklet igjennom Krokskogen. Toralv Maurstad har jeg vært mye hos i Voksenkollen, og vi har vært mye ute i Nordmarka. Jeg tenker ofte på Asbjørnsen og Moes eventyr som var inspirert av Nordmarka når jeg er der.

Heidi Anne Johnsen

BYKUNST

Frognerparken

Hit ville jeg gjerne tatt med meg gjester som er på besøk i Oslo. Jeg anbefaler også Munch-museet, men jeg synes Oslo kommune kunne vært flinkere til å ta vare på kunsten til Munch.

Nilsen Jorunn

KINO

Colosseum Kino

De har kjempefine kinosaler på Colosseum. Det er en kino Oslo kan være stolt av. En liten historie fra 1963: Første gangen jeg skulle på Colosseum kjørte familien fra Larvik for å se Windjammer, og ble påkjørt av en annen bil. Men vi fikk hjelp av naboen og kom oss på kino likevel. Kort tid etter brant kinoen ned.