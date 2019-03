Først ble han svimmel. Så begynte han å blø neseblod. Spanske Daniel Villar var 15 år denne sommerdagen for halvannet år siden. Han forsto ikke hvordan familien hans kunne få en så kald beskjed: De måtte pakke alt de eide.

Han skjønte ikke hvorfor madrassen, Game of Thrones-plakatene og trommesettet til broren måtte stå oppstilt slik under åpen himmel foran alle nabovinduene, fordi foreldrene hadde fått et rettslig skriv om å forlate hjemmet «frivillig».