Noen kaster seg inn i det ene parforholdet etter det andre, like lidenskapelige og opprømte hver gang. Allerede tidlig i 20-årene, om ikke før, kan vi se mønsteret, og det blir bare tydeligere med årene. Før de runder 50 har de allerede flere samboerskap og gjerne også et ekteskap eller to bak seg. Og kanskje også noen kortvarige romantiske affærer i tillegg.

Som parterapeut møter jeg av og til slike kvinner. Livshistoriene deres kan være veldig forskjellige, men de har likevel noen typiske kjennetegn. Dette gjelder for øvrig ikke bare kvinner, men her fokuserer jeg på den kvinnelige utgaven av de seriemonogame.