I våre dager faller epler veldig langt fra stammen, bortsett fra akkurat nå på høsten. De fleste eplene vi finner i norske butikker kommer fra trær langt sør i Europa. Selv nå, når modne, vidunderlig syrlige epler deiser ned i hager over det ganske land. Men heldigvis skjer det ting. De norske eplene blir en stadig hyppigere gjest i fruktdisken. Dette er kjærkomment fordi norske epler etter min mening er de beste i verden.

Det er syren og aromaen i eplene vi kokker er så glade i. I varmere strøk blir frukten gjerne søtere. Det betyr at den nok egner seg bedre til gjæring til sider, da alkoholgjæringen ikke er like begeistret for sur frukt.