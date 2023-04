A-magasinet Godt brukt Gro Nylander: – Kvaliteten på klærne var bedre i gamle dager Som 12-åring fikk Gro Nylander (80) en blå bomullsskjorte. Den minner henne om tryggheten pappa ga.

03.04.2023 10:11

På et bilde som ble tatt da jeg var 12 år gammel, står jeg med søsteren min og smiler på toppen av Besseggen. Hun er seks år yngre enn meg. Det var hennes første fjelltur, og vi var så stolte over at hun klarte det. På bildet har jeg på meg en blå bomullsskjorte som jeg fikk rett før turen. Senere har den vært med på utallige minnerike fjellturer. Også mange spennende og romantiske: Av og på med skjorten før bading i små fjellvann ...

Da jeg fikk den, tenkte jeg vel ikke på at den skulle holde i nesten 70 år. Som 12-åring følte jeg nok at alt over 50 var eldgammelt.