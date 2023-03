Vinskolen: Handlelisten til påske

Alt du trenger til solvegg og høytid, lammestek og påskeegg. Og ja, du rekker det selv om du er ute i siste liten.



30.03.2023 09:33

– Påsken er min favoritthøytid, sa datteren min på elleve.

Jeg ble litt overrumplet av det. For er ikke julens gavebonanza alle barns drøm? Jeg trodde sommerferien var selve gullstandarden for komprimerte barndomsminner? Nei, hun velger seg april. Og jeg er så hjertens enig. Påsken har lavere forventninger. Mer kos, mindre pes. Noen få høytidsmåltider som balanseres med skibukse og smågodt i sofakroken. Jeg har valgt ut seks smaker som jeg mener dekker alle behov, enten du sverger til fjell eller bypåske.

Først ut er bobler

Jeg synes vi fortjener å feire at våren er i anmarsj etter en lang vinter. Nylig drakk jeg Gusbourne hos en venninne, og igjen ble jeg imponert over hvordan britiske bobler sømløst klarer vekslingen mellom friskhet og fylde. Tørr musserende vin går til nesten hva det skulle være. Velger du fisk eller skalldyr? Check. På leting etter noe lettere til påskelammet? Noe som også funker til snack eller chips? Bobler er din venn. Bortsett fra til én eneste ting: smågodt.

Og nå må jeg be deg om å stole på meg. Tørr vin kverker deilighet i sjokolade og vingummi. Er du klar for å teste noe nytt? Brachetto er røde, søte bobler. Før du rynker på nesen, bare hør ferdig resonnementet: Jubel på flaske. Sånn kjennes det. Serveres kjøleskapskald. Funker som en kule til desserter med bær eller sjokolade også. Men hva er det folk gjør? Drikker syrlig riesling som får emaljen til å skrelle av tennene og kombinerer det med heksehyl og maiskuler. Du må slippe å utsette deg for akkurat det ubehaget. Påskeegg pluss brachetto er sant.

Praktisk pappvin

Salget av pappvin pleier ha en distinkt økning rett før påske. Praktisk forpakning som er lett å ta med seg på tur. Som du sikkert vet, har vi et særlig stort utvalg av kvalitetsvin på boks. Jeg har valgt en hvitvin og en rødvin. Fellesnevneren er at de fungerer godt både med og uten mat. Enkelhet og velbehag er stikkordene jeg har tenkt på i utvelgelsen. Grüner veltliner har denne grønne duften jeg assosierer med vår, og varmt fremsnakket for to uker siden. Frisk, uten å bli sur. Matvennlig og anvendelig. Barbera er Piemontes signaturdrue og er en massiv kommersiell suksess. Mye ræl tappes både på boks og flaske. Den jeg har valgt, leverer jevnt høy kvalitet år etter år.

Men vi må ha noe mer også. Noen viner til de viktigste måltidene. Til den lille glipen av tid der stillheten – og skuldrene – har senket seg. Chardonnay er kremet og fyldig. I hendene på Toni Hartl bevarer den også spenst og detaljer. Forrige uke skrev jeg om Chianti som et klassisk og selvskrevet valg til lam. Men jeg lot være å anbefale en, som flere av leserne har påpekt. Her har dere en rødvin som bærer den syrlige morellsmaken vi forbinder med druen sangiovese.

Var det noe mer da? Jepp! Alle vinene er i basisutvalget. Nå må du bare huske å pakke slalåmstøvler og ulltøy. Vinlisten er allerede i boks.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.