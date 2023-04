Bildet som sier mer enn tusen ord

Når sønnen ser på fotografiet av faren, får han en helt spesiell ro i seg.

Etter snart 80 år er bildet av NS-ordfører Albert Fjermeros en del av det gode selskap.

Hjemme henger fortsatt bildet av Knut Fjermeros’ far. Men nå henger det også en forstørret kopi av den tidligere ordføreren i rådhuset på Bjørkelangen.

03.04.2023 11:19

Knut Fjermeros har tatt på seg blåskjorten. Kona Ingebjørg har på seg sitt fineste skjørt. De har dekket på kjøkkenbordet. Store brødskiver med skinke, laks og eggerøre fyller fatene. Kaffen skjenkes i porselenskopper, og Ingebjørg sier:

– Det er en historisk dag i dag!

– Ja, det er jo på en måte det, svarer ektemannen.

11. desember 2020 skrev A-magasinet om Albert Fjermeros. Før krigen ble læreren og Arbeiderparti-politikeren valgt til ordfører i Setskog kommune, som ligger klemt inn mot svenskegrensen, drøyt 8 mil øst for Oslo. Men da andre verdenskrig var et faktum, meldte han seg inn i Nasjonal Samling (NS). Under Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge ble NS eneste lovlige parti. Quislings parti samarbeidet med okkupasjonsmakten.