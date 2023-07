A-magasinet Vinskolen Engelske viner i toppklasse? Prøv disse.

Det kjennes som om alt er gjort, sagt og oppdaget i Burgund. Men i England kjennes det som om absolutt alt kan skje.

Da Wendy Outhwaite rev av seg advokatparykken og fortalte sjefen at hun heller ville lage vin, trodde han selvsagt det var en kort permisjon hun ba om. Tanken på at hun i fullt alvor mente å forlate en karriere som høyesterettsadvokat, selge huset i London og flytte ut på landsbygda for å lage vin? I England? Tanken var absurd.

Nå driver hun og mannen Charles, som også sa opp jobben, Ambriel Sparkling Wines. Veien har på ingen måter vært enkel. De ler hoderystende når de forteller om alle feilene de har gjort på veien. Men de kjenner mestring. Mening. Gleden ved å bygge opp noe som før bare var en vag fantasi.

Alle mann til pumpene.

At Ålesundjenta Kristin Syltevik skulle slå seg opp som forretningskvinne i London, hadde få trodd. At hun senere skulle selge seg ut av PR-byrået hun hadde, dramatisk endre kurs og bytte ut hæler med sjøstøvler i en vinmark, var enda drøyere. Men her står hun. Eier av fire gårder, med vinmarker og egne viner for salg og eksport.

Den dagen jeg besøker dem, har etikett-maskinen slått seg vrang. En liten glipp gjør at flaskene kondenserer, så limet fester seg ikke. Jobben var stor i utgangspunktet, nå mister de timer. Alle må trå til. Slik ender vi opp med å håndtørke alle flasker for hånd. Men da puslespillbitene endelig er på plass, og det lille rullebåndet endelig presser flaskene gjennom maskinen, kjenner jeg en intens glede. Den kan sammenlignes med å score det avgjørende målet i en fotballkamp på barneskolen, eller flytte den siste brikken i et evigvarende Monopol-spill. Seier. Mestring. Filmmusikk i bakgrunnen.

Lite nytt i Burgund.

Innimellom har jeg kjent på flauhet for at jeg ikke er mer opptatt av Burgund. Jeg kjenner folk som pugger vinmarker og fester kartet av Frankrikes indrefilet over stuebordet. Jeg har også pugget, men jeg kjenner ikke lidenskapen. Vinene er udiskutabelt fenomenale, ofte i alle fall. Men det kjennes som om Burgund er oppspist. Alt er gjort og skrevet. Hierarkiet er gått opp. Strukturene for mektige.

Og selv om ting absolutt kan skje, kjennes det som om mulighetsvinduet lukket seg flere år tilbake. Nå skjer det samme i Piemonte. Det er ikke lenger mulig for privatpersoner å kjøpe vinmark og slå seg opp i det som før var fattige områder, men som nå glitrer av velstand. I England kan du fremdeles kjøpe vinmark for samme pris som en hytte i Helgeroa.

Engasjerte eiere.

Selv de store aktørene er personlig involvert i all drift. Som Charles og Ruth Simpson, de skjenker selv vin når Simpsons Wine Estate inviterer publikum til åpen dag. Da Bolney Wines mistet en stor investor, ble tilgangen til druer plutselig dramatisk redusert. Hva skulle de gjøre? Brand Ambassador Helen Chesshire satte seg i bilen og støvsuget markedet for druer. Sånt hører definitivt ikke til hennes ansvarsområder. Nå kjenner hun hver eneste druedyrker i Sør- England.

Jeg kjøpte sjøstøvler på dag tre av dette seks uker lange oppholdet. Man vet aldri hva som kan skje. Vinen lages av folk, ikke institusjoner. Det uforutsette er like rundt hjørnet. Og jeg elsker det.

