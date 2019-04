– Ekte kjærlighet kommer ikke uten ekte krangel, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i denne ukens utgave av Foreldrekoden. Temaet i episoden er søskenkjærlighet – og mangel på sådan.

– Det er når vi viser frem grensene våre og sier: «Det der får du ikke lov til», eller når vi viser hvem som er sterkest – det er da vi blir kjent på ordentlig. Så i motsetning til hva mange kanskje håper: Veien til kjærlighet går gjennom å bli kjent via grenser. Det vil si krangel, legger Montgomery til.

Bryter med «filmen» om idyll

Mange foreldre føler seg mislykket når ideen om søskenkjærlighet fortæres av høylytt krangling om bitte små bagateller. Typisk når man har rigget det til for at hele familien skal hygge seg sammen, som restaurantbesøk eller ferietur.

– Krangling bryter med den filmen vi har sett for oss. Om at barna skal forsvare hverandre, at de smører brødskiver til hverandre, at den eldre hjelper den yngre. Da blir skuffelsen ganske stor.

Unngå et «nei-nei-nei-hjem»

Montgomery tror mange foreldre er for redde for søskenkrangling. Noen er hele tiden på vakt, klar for å slå ned på hvert eneste lille tilløp til brudd på familiefreden. «Nei, ikke snakk om det. Nei, det må dere løse på en annen måte».

– Da hører du hva som skjer i hjemmet. Det blir «nei, nei, nei». Til slutt trives hverken voksne eller barn der, sier hun.

