Før kunne man reise til Sør-Frankrike og føle seg litt chic. Litt frankofil, liksom. Det var hakket opp fra den spanske Solkysten. Vekk fra charter-Svein, karaokebarer og brautende nordmenn.

Ikke nå lenger. I sommer skal du være god om du ikke treffer de samme som du traff i Bogstadveien før avreise. I alle fall om radiusen er noen timer fra flyplassen i Nice.

På torget i gamlebyen i Antibes snakkes det like mye norsk som på Egertoget.

Klasseskillet på stranden

Fortsatt kan man late som det eksisterer et deilig klasseskille på Rivieraen. For på de offentlige strendene er det fortsatt lukkede strandklubber med inngangspenger og prisen på solsengene avhenger om du vil ligge på første eller andre rad mot sjøen. 50 euro for første rad, 35 euro for raden bak.

Problemet er bare at om du har punget ut for første rad, kan du være sikker på at det ikke ligger en rik russer, men en norsk familie på solsengene ved siden av. Så mye for den eksklusiviten.

Sannum, Tore

«Frogner-trikken»

Vi kaller den bare det, fortalte en bekjent. SAS og Norwegian-rutene mellom Oslo-Nice.

Allerede på innsjekkingen på Gardermoen forstår du at du kommer til å møte halve Oslo vest på de mest populære feriestedene langs Cote d´Azur -Antibes: Nice, Cannes, St. Tropez eller Villefranche.

Velkommen til Frogner by the Sea. Eller Frogner sur Mer, om du vil.

Eirin Hurum

Over 26.000 nordmenn i juli

Det starter rundt påsketider. Og tar seg opp når langhelgene presser seg på utover i mai. Ned torsdag etter jobb. Tilbake søndag kveld.

I høysesongen går det nå fem flighter mellom Oslo og Nice daglig. 34 avganger i uken, ifølge Avinor, som holder oversikten.

På 10 år er antall norske passasjerer doblet. I 2009 reiste 55.000 i året. I fjor var det 117.000 passasjerer.

Bare i juli i år veltet 26 224 nordmenn ned flytrappen i Nice. Det er omtrent som et fullsatt Ullevål stadion.

Maud Lervik

Slått av russerne

Nordmenn nøyer seg ikke lenger med å leie heller. Dette er tross alt «Oljebarna». Eller deres foreldre.

I 2001 eide nordmenn 557 eiendommer i Frankrike. Nå har 4500 nordmenn et feriehus i Frankrike, ifølge tall fra Prognosesenteret og SSB.

Nordmenn flasher sin nyrikdom overalt. Nesten. Men utenfor Antibes, på den lille halvøya som kalles Cap d´Antibes, eller «milliardærbukten» blant de lokale, har vi møtt våre overmenn: De russiske oligarkene.

Vi kan matche mange, men ikke når Chelsea-eier og milliardær Roman Abramovitsj er med i budrunden. Han eier en av de feteste kåkene i bukten.

«Rivierafrue»blogger

Nordmenn er likevel kommet for å bli. Så det er ingen fare for rekrutteringen til den norske klubben i området, Club Norvege Côte d´Azur. Den feiret 25 års jubileum i 2016 og frister fortsatt med vinkvelder og utflukter til Provence. Golfgruppen samles hver mandag og Petanque-gjengen hver onsdag.

Jon Nazca/Reuters/ NTB scanpix

Og med fulle fly på «Frognertrikken» kan den lokale bloggeren, «Riverierafrue» snart få konkurranse. I 15 år har hun levert tips og anbefalinger til nordmenn på solstripen. Fri for egeneksponering og selfie-updates.

Men snart dukker det vel opp en konkurrent med sponset insta-konto og egen beauty-kolleksjon.