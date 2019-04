Før du begynner: Alle svar er markert i kursiv og samlet opp mot slutten av hver kategori. Blålenkene i spørsmålene tar deg til nyhetssaker om tema, så de bør ikke åpnes før spørsmålet er besvart!

Sosiale medier

1. På hvilket sosialt medium ble den mye omtalte dansevideoen av Trond Giske først delt?

2. Hva kom først, Snapchat eller Instagram?

3. Hva heter grunnleggeren av Facebook?

4. Hva heter den populære meldingstjenesten som ble kjøpt av Facebook i 2016?

5. Hvilket sosialt nettverk har flest brukere etter Facebook, per juli 2018?

6. Hva kalles den mest populære kinesiske meldingstjenesten?

7. Hvem står bak Norges mest leste blogg, ifølge nettstedet blogglisten.no?

8. Cirka hvor mange følgere har Donalds Trumps offisielle presidentkonto på Twitter: 25, 30 eller 35 millioner?

9. Hva er Clarendon, Juno og Ludwig?

10. I 2016 utløste Facebooks sensur av et berømt bilde fra Vietnamkrigen et brev fra Aftenpostens sjefredaktør til Mark Zuckerberg. Hva heter fotografen som har tatt bildet?

Nick Ut / TT / NTB Scanpix

Svar: 1. Snapchat 2. Instagram, det kom i 2010, Snapchat i 2011. 3. Mark Zuckerberg. 4. WhatsApp. 5. Youtube. 6. WeChat. 7. Isabel Raad. 8. 25. 9. Navn på Instagram-filtre. 10. Nick Ut.

Medier/journalistikk

1. VG har gransket seg selv etter sin omstridte nyhetssak om dansevideoen. Hva heter avisens sjefredaktør?

2. Nylig ble årets SKUP-pris utdelt i Tønsberg. Hvilken avis fikk årets hovedpris og for hvilken sak?

3. Hva kalles pressens etiske organ, der man kan klage saker inn og få vurdert om de bryter med pressens etiske regelverk?

4. Når ble Aftenposten grunnlagt?

5. Både Aftenposten og VG er en del av Schibsted-konsernet. Hva heter konsernet som eier mer enn 70 lokale og regionale aviser, blant annet Drammens Tidende, Nordlys og Romerikes Blad?

6. Hva er Norges største ukeblad (i opplag)?

7. Hvem er toppsjef i TV2?

8. Den politiske journalisten Kristian Skard fra Dagens Næringsliv sluttet i jobben i fjor sommer. Hvorfor?

9. Hva heter boken om Arbeiderpartiet som kom ut i fjor, skrevet av VG-journalistene Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy?

10. Hva heter mannen bak instagramprofilen Badesken, som har delt nesten 3000 humoristiske poster basert på lokalavisartikler?

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Svar: 1. Gard Steiro 2. Dagens Næringsliv for avsløringen om strømmetjenesten Tidal 3. PFU – Pressens Faglige Utvalg 4. 1860 5. Amedia 6. Hjemmet 7. Olav Sandnes 8. Han var blitt kjæreste med Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, og kunne ikke lenger jobbe som politisk journalist 9. Alle skal ned 10. Ken André Ottesen.

#metoo

1. I hvilket land startet #metoo-bevegelsen?

2. Hva heter skuespilleren som i oktober 2017 oppfordret ofre for sextrakassering til å stå frem under emneknaggen #metoo?

3. Hva heter den svenske journalisten som ble navngitt i offentligheten som metoo-overgriper, blant annet av flere aviser?

4. Hva heter svensken kjent som «kulturprofilen», som i vinter ble dømt for voldtekt?

5. Hvilket stikkord ble brukt da nesten 600 norske kvinnelige skuespillere fortalte sine anonyme historier om seksuell trakassering?

6. I hvilket land kan emneknaggen som ble brukt oversettes med «angisvinetditt»?

7. Hvilket filmselskap er Harvey Weinstein en av grunnleggerne av?

8. Svenske Benny Fredriksson tok sitt eget liv i mars 2018, blant annet etter anklager om seksuell trakassering. Hvor var han sjef frem til desember 2017?

9. I hvilken populær Netflix-serie måtte en av hovedrolleinnehaverne slutte etter anklager om trakassering og overgrep?

10. Hvilket lederverv hadde Ulf Leirstein i Frps stortingsgruppe før han trakk seg etter beskyldninger om seksuell trakassering i januar 2018?

Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

Svar: 1. USA 2. Alyssa Milano 3. Fredrik Virtanen 4. Jean-Claude Arnault 5. #stilleforopptak 6. Frankrike – #BalanceTonPorc 7. Miramax Films 8. Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm 9. House of Cards 10. Parlamentarisk nestleder

Dansing

1. Hva er fornavnet til jenta som «danset» med Trond Giske på en 6 sekunders video som fikk store konsekvenser?

2. Hvem vant siste utgave av Skal vi danse (2018) på TV 2?

3. Og hva er han mest kjent for?

4. Hvem danset i Saturday Night Fever?

5. Hvem hadde den mannlige hovedrollen i Dirty Dancing?

6. I hvilke to land oppsto tango i på slutten av 1800-tallet?

7. Hvilket norsk danseband har mottatt åtte Spellemannspriser?

8. Hvilken takt går polka i?

9. Hvilket annet navn har vi på halling?

10. Hvilken dans var forbudt i flere land som Tyskland, USA og England 1700- og 1800-tallet?

HO / X80001

Svar: 1. Sofie 2. Einar Nilsson 3. I TV-teamet til oppussingsprogrammet Tid for hjem (TV 2) 4. John Travolta 5. Patrick Swayze 6. Argentina og Uruguay 7. Ole Ivars 8. 2/4 takt 9. Lausdans eller laus 10. Wienervals

Ut på byen

På hvilken bar danset Trond Giske i den mye omdiskuterte videoen? Hvilken bar åpnet i Oslo i 1958 med softis og brus på menyen? Hva heter de to restaurantene i Trondheim som fikk Michelin-stjerne i år? Hva heter de to restaurantene i Stavanger som har én stjerne i år? Hva åpnet i tradisjonsrike Torggata Bad i Oslo denne vinteren? Hvor arrangeres Buktafestivalen? Hvilken ærverdig kafé stengte 1. september 2015, men åpnet igjen 24. oktober 2016 etter oppussing? Hvilken norsk kunstner, dramatiker og tegneserieskaper har designet både vinetiketter og satt sitt preg på veggene i denne baren? Og hva heter baren hans? Hva heter kulturfestivalen tilknyttet Studentersamfundet i Trondheim?

Svar: 1. Bar Vulkan 2. Teddys Bar 3. Fagn og Credo 4. Renaa og Sabi Omakase 5. Mathallen Oslo Street Food 6. Tromsø (i Telegrafbukta) 7. Grand Cafe i Oslo 8. Christopher Nilsen 9. Misfornøyelsesbar 10. UKA (fra Studenteruken eller Studenteruka)

Menn som pusher 50

1. Hva heter den erfarne TV2-journalisten som etter en debatt i NRK havnet i ytterligere ordkrig med sin unge kollega, TV2-kommentator Mathias Fischer, i vår?

2. Nivået på hvilket kjønnshormon synker når menn blir eldre?

3. Hvilken afrikansk fotballspiller var mer enn 40 år da han spilte VM i Italia i 1990?

4. Hvilken gruppe har laget låten «Hvite menn som pusher 50»?

5. Hva heter de to artistene i gruppen (tilsammen har de syv for- og etternavn)?

6. Har Ole Gunnar Solskjær fylt 50?

7. Har Johann Olav Koss fylt 50?

8. Har Jan Thomas (Husby) fylt 50?

9. Nordmenn elsker å bygge plattinger rundt hus og hytte. Hva er det vanligste treslaget å bruke?

10. En mann i 40-årene må i fengsel etter at Høyesterett i mars avviste anken hans. Hva hadde han gjort med naboens eiendom?

ULLI MICHEL / X00189

Svar: 1. Pål T. Jørgensen 2. Testosteron 3. Roger Milla (Kamerun, var 42 år) 4. Karpe 5. Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel 6. Nei 7. Ja 8. Ja 9. Impregnert furu 10. Nesøya-mannen hadde delt naboens uthus i to med motorsag.

Arbeiderbevegelsen

1. To tillitsvalgte sendte bekymringsmelding om Trond Giske til Arbeiderpartiets ledelse på grunn av dansevideoen. Fra hvilket forbund var de to?

2. Hvem er partisekretær i Arbeiderpartiet?

3. En av stortingsrepresentantene fra Hordaland fikk nylig ny kjæreste. Hvem ble hun sammen med, og hvorfor fikk det stor oppmerksomhet?

4. Hvor mange medlemmer har Arbeiderpartiet og AUF tilsammen?

5. AUF fikk ny leder i 2018. Hva heter hun?

6. Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått mye oppmerksomhet fordi han er langt rikere enn gjennomsnittet. Hvor kommer familieformuen fra?

7. Hva heter LO-lederen?

8. Hva heter Trond Giskes samboer?

9. I hvor mange år var Einar Gerhardsen statsminister?

10. Når ble Arbeiderpartiet stiftet?

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Svar: 1. Fagforbundet 2. Kjersti Stenseng 3. Jette Christensen. Hun ble sammen med VG-kommentator Frithjof Jacobsen, som måtte slutte i jobben på grunn av forholdet til politikeren 4. 65.500 medlemmer 5. Ina Libak 6. Fra familien Gahrs eierskap i Jøtul-fabrikkert, som de overtok i 1927 og solgte i 1970-årene 7. Hans-Christian Gabrielsen 8. Haddy N’jie 9. I tilsammen 17 år 10. 1887.

Varsling

1. Hvem leste opp noen av varslene mot Trond Giske på et sentralstyremøte i Arbeiderpartiet?

2. Hvor jobbet Kari Breirem da hun varslet om forhold på sin egen arbeidsplass i 2003?

3. Breirem nektet å godkjenne utbetaling av et honorar på 1,5 millioner kroner for rådgivningsvirksomhet for Kjell Inge Røkkes Aker RGI. Hvem skulle pengene gå til?

4. Hva het varsleren i den såkalte Siemens-saken i 2004?

5. Hvilket privat firma la ned sin sykehjemsvirksomhet i Norge etter å ha blitt varslet mot i 2011?

6. Etterforsker Robin Schaefer ble rystet over flere fatale feilslutninger i etterforskningen og varslet ledelsen i Bergenspolitiet. Hvilken sak snakker vi om?

7. Hva kalles en varsler på engelsk?

8. Hva var det israelske Mordechai Vanunu varslet om i 1986?

9. Hvor bor den kjente amerikanske varsleren Edward Snowden i dag?

10. Hvilken norsk organisasjon deler ut Ossietzkyprisen for fremragende innsats for ytringsfriheten.

Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Svar: 1. Hadia Tajik 2. Advokatfirmaet BA-HR 3. Tidligere helseminister Tore Tønne 4 Per-Yngve Monsen 5. Adecco 6. Monica-saken, drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja 7. Whistleblower 8. Israels atomvåpenprogram 9. Moskva. 10. Norsk P.E.N.

Ny kategori: Justisminister-kabalen

I år satte Frp norgesrekord i antall justisministre. I mars fikk Tor Mikkel Wara avskjed i nåde, som det heter, etter at samboeren hans ble siktet for å ha oppkonstruert en straffbar handling.

Justisministre

Hvor lenge var Tor Mikkel Wara justisminister? Hvor mange justisministre fra Frp har trukket seg fra regjeringen Solberg? Hvilken norsk justisminister har sittet kortest tid i regjering? Etter hvilket landsmøte meldte Tor Mikkel Wara seg ut av Fremskrittspartiets ungdom? Hva het biografien om justisminister Sverre Riisnæs i Quisling-regjeringen? Hvem var Norges første kvinnelige justisminister? Hvor har Jøran Kalmyr tidligere vært statssekretær? Hvem er fru Justitia? Hva heter jentekoret ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo? Hva het Arbeiderpartiets foreløpig siste justisminister?

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Svar: 1. I nesten ett år 2. Fire. Anders Anundsen, Per-Willy Amundsen, Sylvi Listhaug, Per Sandberg og Tor Mikkel Wara 3. Petter Mørch Koren i regjeringen Gerhardsen. Han satt i 28 dager 4. Etter det opprivende landsmøtet på Bolkesjø i 1994, etter hvert omdøpt til «Dolkesjø» 5. Gal mann til rett tid av Nils-Johan Ringdal. Landssviksaken mot Riisnæs ble stanset fordi han var angivelig psykisk syk 6. Ragnhild Elisabeth Schweigaard Selmer, fra 1965 – 1970 7. I Justis- og beredskapsdepartementet under Anders Anundsen og Sylvi Listhaug 8. Justitia, symbol for lov og rett, (fra latin) brukes som navn på en kvinneskikkelse med sverd og vekt i hver sin hånd, samt bind for øynene 9. Glædeskoret Justitia 10. Grete Faremo 2011–2013.

Navnebytter

Tor Mikkel Wara fantes ikke i folkeregisteret da Faktisk.no sjekket. Hva het han egentlig? Forresten, hva er vår nåværende justisministers navn (vi har sjekket i folkeregisteret)? Hva er kostnadsanslaget for navnebyttet til Vy, tidligere kjent som Norges Statsbaner? NSB er ikke de eneste på skinner som skifter navn. Hva var det forrige navnet til Sporveien? Hvilket selskap ble Sporveien skilt ut av i 2006? Rapperen Snoop Dogg har også vært kjent som Snoop Lion og Snoop Doggy Dogg, for å nevne noen artistnavn. Men hva heter han egentlig? Hva var inntil nylig navnet på republikken Nord-Makedonia? Hvilket år ble Kristiania til Oslo? Hvilke gamle fylker består det nye fylket Vestland av? Hva er Oslo Met en forkortelse for?

Roald, Berit / NTB scanpix

Svar: 1. Tor Mikkel Vara 2. Jøran André Smedal Kallmyr 3. Kostnadsanslaget er 220–280 millioner kroner 4. Kollektivtransportproduksjon, som regel forkortet til KTP 5. Oslo Sporveier 6. Calvin Cordozar Broadus Jr. 7. Makedonia 8. 1925 9. Sogn og Fjordane og Hordaland 10. Oslo metropolitan university.

Overvåking

En av skuespillerne i teaterstykket Ways of seeing har også ledet en kommisjon om overvåking. Hva heter denne personen? Hvilket slangord for cannabis var forkortelsen for det tidligere navnet på PST? Hva heter PSTs nye sjef? Edward Snowden varslet verden om NSAs overvåkingsprogram. Hvilket nyhetsmedium ga han opprinnelig denne informasjonen til? Hva er NSA en forkortelse for? Hvilken skuespiller spiller for tiden spionen James Bond? Hva het lovforslaget som skal la E-tjenesten overvåke elektronisk kommunikasjon over landegrensene? Hva het selskapet som samlet opplysninger om millioner av Facebook-brukere, og som blant annet hjalp valgkampen til Donald Trump? Hva er det fulle navnet til EOS-utvalget? Hva het den beryktede overvåkingstjenesten i Øst-Tyskland?

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Svar: 1. Ketil Lund 2. POT 3. Hans Sverre Sjøvold 4. The Intercept 5. National Security Agency 6. Daniel Craig 7. Digitalt grenseforsvar 8. Cambridge Analytica 9. Stortingets kontrollorgan for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 10. Stasi.

Samliv

Når ble det lovlig å være samboer i Norge, og hva het lovparagrafen som tidligere hadde forbudt samboerskap? Hva heter A-magasinets samlivsekspert? Hvilken dag kalles Valentinsdagen? Hva er aldersgrensen for å gifte seg i Norge? Hva heter Jane Austens roman der Mr. Darcy er en sentral figur? Hvilken legendarisk kjærlighetsfilm kom ut i 1942 og fikk tre Oscars i 1943? Hva heter HBO-serien om forstadsliv i USA, der Meryl Streep har en rolle i sesong 2? Hvilken offentlig instans innvilger en skilsmisse? Når ble det lov for personer av samme kjønn å gifte seg? Hvilken norsk provisorisk anordning åpnet for skilsmisse dersom én part søkte om det, uten at den andre part visste om det?

Stig B. Hansen

Svar: 1. Konkubinatparagrafen gjorde samboerskap ulovlig frem til 1972 2. Frode Thuen 3. 14. februar 4. 18 år. Personer mellom 16 og 18 må søke fylkesmannen om tillatelse 5. Stolthet og fordom (originaltittel: Pride and Prejudice), som kom ut i 1813 6. Casablanca, med Ingrid Bergman og Humphrey Bogart i hovedrollene 7. Big little lies 8. I Norge kan skilsmisse skje ved bevilling av fylkesmannen eller unntaksvis ved dom 9. Fra 1. januar 2009 10. Bigamiloven, laget av eksilregjeringen i London i 1942. Den åpnet adgang til skilsmisse ved bevilling når en av ektefellene søkte om det. Loven ble opphevet i oktober 1945.

Mikkel Rev

Hvilket år fikk flest norske gutter navnet Mikkel? Hvor skvatt Mikkel Rev mens han satt og skrev et brev? Hva er standard-bekledningen til Torbjørn Egners Mikkel Rev i Hakkebakkeskogen? Hva ble Mikkel Rev lurt av da han ville stjele kaker hos Bakermester Harepus? Hvilken rulletobakk hadde en rev på emballasjen? Hva ble isen da reven rasket over den? Hvor ble mega-hiten «The Fox» spilt inn? Hva heter Mikkel Revs sang i Hakkebakkeskogen? Hva gjør Mikkel Rev med musen hvis den ikke gir ham det han har i kurven? Når skrev Thorbjørn Egner Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen?

STEVE MARCUS / X00642

Svar: 1. I 2015 2. Oppi pappas flosshatt 3. Stripete genser og sixpence 4. Dobbelpeprede pepperkaker 5. Eventyr fra Asbjørnsens tobakksfabrikk i Kristiansand 6. Overrasket 7. I skogen utenfor Nitedal 8. Reve-vise 9. Spiser den 10. Egner presenterte historien gjennom daglige episoder i NRKs radioprogram Barnetimen for de minste i 1952.

Politi

1. Rett før påske fikk Norge ny politidirektør. Hva heter vedkommende?

2. I sin rolle som justisminister: Hvilke myndighet hadde Tor Mikkel Wara over politiet?

3. Politiet utøver sin myndighet på vegne av staten. Hvem, formelt sett, er landets aller øverste politimyndighet?

4. Hvilken norsk by var først ute med å få egen politimester?

5. I 2016 startet innføringen av den omdiskuterte politireformen. Hvor mange politidistrikter har Norge i dag?

6. Hvor har Norge fått ordet «politi» fra?

7. Hvilket (lite) land har flest politifolk i verden, målt pr. kvadratkilometer?

8. I hvilket år passerte Norge 10.000 ansatte i politiet med politiutdannelse?

9. I 1858 ble tittelen «politikonstabel» tatt i bruk. Hvilken yrkesgruppe ble avløst av konstablene?

10. Hvilken del av politiet har ansvaret for kongefamiliens sikkerhet?

Olav Olsen

Svar: 1. Benedicte Bjørnland 2. Justisministeren har det øverste politiske ansvaret for politimyndigheten i Norge 3. H.M. Kongen 4. Trondheim (i 1686) 5. Antallet ble redusert fra 27 til 12 6. Fra senlatin, utledet av gresk «politeia» og «polis», by. 7. Fyrstedømmet Monaco, med 256 8. 2017 (desember) 9. Gatevekterne 10. Den kongelige politieskorte (DKP) ved Oslo politikammer.

Regjeringer

1. Omtrent når ble Tor Mikkel Wara utnevnt som statsråd?

2. Hva er statsrådenes konstitusjonelle rolle, ifølge Grunnloven?

3. Hvilken tittel har den mektigste, fast ansatte personen i regjeringsapparatet?

4. ... og hva heter personen som for tiden har dette embetet?

5. Hvilken statsminister, etter krigen, har ledet regjeringen NEST lengst?

6. For tiden ligger Statsministerens kontor på Akershus festning. Men hvor holder regjeringen sine offisielle møter?

7. Hvor ofte er regjeringsmedlemmene samlet til statsråd?

8. Dagens regjering er tidenes største i Norge. Hvor mange medlemmer har den?

9. Norge har svært få formelle tiltaleformer. Hvordan skal et regjeringsmedlem tituleres i utlandet?

10. Alle regjeringsmedlemmer har minst en statssekretær. Hva er deres rolle?

Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Svar: 1. I april 2018 2. De er rådgivere for H.M. Kongen 3. Regjeringsråd, dvs. sjef for den faste staben på Statsministerens kontor 4. Anne Nafstad Lyftingsmo 5. Gro Harlem Brundtland (10 år, 1 måned og 9 dager) 6. I Det kongelige slott 7. Hver fredag, bortsett fra om sommeren 8. 21 statsråder + statsministeren 9. Your Excellency eller på diplomatspråket fransk: Votre Excellence 10. En statssekretær er politisk nestleder i et departement og stedfortreder for statsråden.

Ny kategori: «Ole’s at the Wheel»

Årets største norske sportssak er at en nordmann har fått roret i verdens mest berømte fotballklubb.

Nordmenn som gjør det stort ute

1. Når ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær?

2. En norsk skuespiller har gjort internasjonal suksess blant annet i TV-serien Game of Thrones. Hva heter han?

3. En norsk fotballspiller spiller er kåret til årets spiller i Europa i 2016 og fikk Gullballen i 2018. Hvem er det?

4. En norskfødt olje- og shippingmagnat har kypriotisk statsborgerskap. Han kom fra vanlige kår, men bygget seg fra grunnen til å bli en av verdens rikeste menn. Hva heter han?

5. BBC utropte hennes musikk som den mest spennende for året 2018 med utmerkelsen «Sound of 2018». Hvem er hun?

6. Han ble verdensmester i sjakk for første gang i 2013, og forsvarte mestertittelen i 2014, 2016 og 2018. Hva heter han?

7. Kygo er EDM-musikeren fra Fana i Bergen som ble kjent gjennom nettstedene Youtube og SoundCloud. Hva er hans fødenavn?

8. Den tyske storavisen Bild rangerte en nordmann som årets beste keeper i Bundesliga sesongen 2016/2017. Han vokter også målet for det norske landslaget. Hva er navnet?

9. En kvinnelig norsk næringslivsleder driver sin forretningsvirksomhet fra London. Hun har hatt flere styreverv og posisjoner i blant annet Marine Harvest og Midsona AB. Hvem er hun?

10. FNs første generalsekretær ble født på Grünerløkka og het?

Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Svar: 1. 1. oktober 2014 2. Kristofer Hivju 3. Ada Hegerberg 4. John Fredriksen 5. Sigrid 6. Magnus Carlsen 7. Kyrre Gørvell-Dahll 8. Rune Almenning Jarstein 9. Celina Midelfart 10. Trygve Lie

Britpop

1. Hvilken låt fra hvilket Manchester-band spilles før hver Manchester United-hjemmekamp på Old Trafford?

2. Når startet det man kaller britpop-bølgen?

3. I hvilket britpop-band spilte de nokså eksentriske Gallagher-brødrene?

4. Hva heter de til fornavn?

5. «Battle of Britpop», ble den kalt, kampen om toppen av hitlistene, hvem sto den mellom?

6. Hva heter Suedes frontmann?

7. Hvilket britpop-band rotet det til for seg da de brukte en Rolling Stones-sample i sin mest kjente hit, «Bitter Sweet Symphony»?

8. Hvem ga ut albumet Parklife?

9 Og hvem ga ut albumet Different Class?

10. Britpop omfattet også deler av kunsten, nevn en kjent britpop-kunstner?

Svar: 1. «This is the one» av Stone Roses 2. Omkring 1994 3. Oasis 4. Liam og Noel 5. Oasis og Blur 6. Brett Anderson 7. The Verve 8. Blur 9. Pulp 10. Damien Hirst.

Engelsk fotball

1. Når ble det vi kjenner som Premier League grunnlagt?

2. Hvem scoret det aller første målet i Premier League?

3. Da årets sesong startet, hadde bare seks klubber vunnet Premier League. Hvilke?

4. Leicester-seieren var et sjokk for mange, hvilken sesong skjedde dette i?

5. Hvilken klubb spiller hjemmekampene sine på The Valley?

6. Og hvem hører hjemme på City Ground?

7. Når vant Tottenham sist den engelske serien?

8. Hvilken klubb har kallenavnet «Magpies»?

9. YNWA er en forkortelse Liverpool-supportere ofte bruker. Hva står bokstavene for?

10. Hva heter engelskmannen som leder Englands landslag?

Nina E. Rangoy / NTB scanpix

Svar: 1. 1992 2. Brian Deane, Sheffield United 3. Manchester United., Blackburn, Arsenal, Chelsea, Manchester City og Leicester 4. 2015/16-sesongen 5. Charlton 6. Nottingham Forest 7. 1960/61 8. Newcastle 9. You’ll never walk alone 10 Gareth Southgate.

Målscorere

1. I denne VM-kampen i 1986 scoret Diego Maradona med «The Hand of God», og Argentina slo England 2–1. Hvem scoret engelskmennenes mål?

2. Hvem scoret da Norge slo Mexico 1–0 i VM 1994?

3. Hvem scoret målene da Norge slo Brasil 2–1 i VM 1998?

4. Hvem har scoret flest mål gjennom historien for Spanias landslag?

5. Hvilken kvinne ble den første i historien til å score 15 mål i en og samme Mesterliga-sesong?

6. Hvem har scoret flest mål i øverste divisjon i Norge (heter Eliteserien i dag)?

7. Hvem scoret det avgjørende målet da Norges fotballkvinner vant OL i 2000?

8. En spiller er blitt toppscorer fem ganger i Eliteserien (1994, 1995, 1996, 2002 og 2003), hvem?

9. Hvem scoret seiersmålet da Norge slo England 2–1 på Ullevaal i september 1981?

10. En spiller har scoret i VM-finale i to forskjellige århundrer, hvem?

Carlo Fumagalli / TT / NTB Scanpix

Svar: 1. Gary Lineker 2. Kjetil Rekdal 3. Tore André Flo og Kjetil Rekdal 4. David Villa 5. Ada Hegerberg, Lyon 6. Sigurd Rushfeldt (172) 7. Dagny Mellgren 8. Harald Martin Brattbakk 9. Hallvar Thoresen 10. Zinédine Zidane, Frankrike

Manchester

1. Byens to store fotball- lag er Manchester United og Manchester City. Hvor spiller de sine hjemmekamper?

2. Hva heter musikksjangeren som har sitt opphav fra Manchester?

3. Hvilket legendarisk Manchester-band ga ut albumet Meat is murder i 1985?

4. Mick Hucknall ble kjent som låtskriver og vokalist i et annet kjent Manchester-band. Hva heter det?

5. John Anthony Burgess Wilson er en av Manchesters mest kjente navn. I 1962 ga han ut boken som ble en av hans mest kjente. Hva heter den?

6. Manchester United har en rekke legender. Én av dem scoret i alt 249 mål i løpet av sin 17 år gamle karriere. Han er dessuten adlet. Hva heter mannen?

7. Manchester har et kallenavn, basert på gjengkriminaliteten sør i byen. Hva er navnet?

8. Hva heter plassen utenfor rådhuset i Manchester?

9. Manchester var tidlig på 1900-tallet et viktig industrielt senter i verden. Hva er i dag byens økonomi basert på?

10. Det kom en franskmann fra Leeds til Manchester United i 1992 som bidro til klubbens mange suksesser. Hva heter han?

Svar: 1. Old Trafford og Etihad Stadium 2. Manchester 3. The Smiths 4. Simpley Red 5. A Clockwork Orange 6. Sir Bobby Charlton 7. Gunchester 8. Albert Square 9. Service- tjenester, bank og finans 10. Eric Cantona

Heimebane

1. Helena Mikkelsen er den kvinnelige fotballtreneren i TV-serien Heimebane. Hvem tolker rollen?

2. I sesong to av serien introduseres en ny karakter, spilt av Mariann Saastad Ottesen. Hva heter hun?

3. Axel Bøyum (24) som spiller Adrian Austnes i Heimebane, fikk tildelt en pris som den yngste noensinne? Hvilken pris var det?

4. Serien Heimebane skulle egentlig hete Hjemmebane. Hvem protesterte på navnet?

5. Intility Arena er hjemmebanen til et norsk fotballag i eliteserien. Hva heter laget?

6. Hva heter statsministeren som har hatt utfordringer på hjemmebane de siste månedene på grunn av brexit?

7. En av Norges mest populære artister har gitt ut samleplaten « Hjemmevant utenfor, jeg kaller det vakker musikk» Hvem er artisten?

8. Frankrike arrangerer årets VM i fotball for kvinner i juni. Finalen spilles på vertsnasjonens hjemmebane Groupama Stadium. I hvilken by ligger den?

9. Novellesamlingen «Tiger i hagen» handler om å bli angrepet på hjemmebane. Hvem er forfatteren?

10. TV- dokumentaren På Bortebane oppnådde også stor suksess. Tre norske politikere deltok. Hvem var det?

Ketil Blom Haugstulen

Svar: 1. Ane Dahl Torp 2. Petronella Nagelsmidt 3. Gullruten-vinner i kategorien «Beste skuespiller». 4. Sunnmøre Mållag 5. Vålerenga 6. Theresa May 7. Ole Paus 8. Lyon 9. Ari Behn 10. Hadia Tajik, Torbjørn Røe Isaksen og Knut Arild Hareide

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal består av 36 kommuner, 17 på Sunnmøre, 8 i Romsdal og 11 på Nordmøre. Hvilke tre har flest innbyggere? I Stranda kommune ligger en turistattraksjon som er fylkets mest kjente. Hva er navnet?

3. Fylket har tre dagsaviser. Hva heter de?

4. Molde spiller fotballkampene sine på Aker Stadion. Hva kalles den?

5. Hvilke fylker grenser til Møre og Romsdal?

6. Fotballklubben Start kom i konflikt med en trener som opprinnelig kommer fra Molde. Hvem er det?

7. Hvem er fylkesmann i Møre og Romsdal?

8. Hva heter fylkets høyeste fjell?

9. Et band fra Kristiansund har vunnet tre Spellemannspriser. Hva heter bandet?

10. Den sørligste av de store norske fugleøyene ligger i Møre og Romsdal. Hva heter den?

Svar: 1. Ålesund, Molde og Kristiansund. 2. Geirangerfjorden) 3. Tidens Krav, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke 4. Røkkeløkka 5. Trøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane. 6. Kjetil Rekdal 7. Lodve Solholm 8. Putteggene, (1999,2 m.o) 9. Dance With a Stranger 10. Runde

Ny kategori: Gjenoppstandelse

Alt har sin tid, blir det sagt, men i påsken må vi ha lov til å trekke dette i tvil. Både bibel- og verdenshistorien kan skilte med noen sterkt forbløffende comebacks.

Jesus

1. Hva slags blader vinket folk med da Jesus kom ridende inn i Jerusalem?

2. Hvor ligger Getsemanehaven?

3. «Han som forråder meg, er nær», sa Jesus under påskemåltidet i haven. Hvem?

4. Hva er Via Dolorosa?

5. Pontius Pilatus «toet sine hender». Hvorfor?

6. Hva var Pilatus av yrke?

7. Hvor kommer appelsinen inn i den bibelske påskefortellingen?

8. Hvem var det som påskemorgen gikk til Jesu' grav og oppdaget at den var tom?

9. Er askeonsdag dagen før skjærtorsdag?

10. Hvilken innskrift sto ifølge Johannesevangeliet på en plakett på Jesu’ kors?

Bjørge, Stein

Svar: 1. Palmeblader 2. I Øst-Jerusalem, like under Oljeberget 3. Judas 4. Gate i gamlebyen i Jerusalem. Regnes som veien Jesus måtte gå til sin korsfestelse. 5. For å markere at han ikke ville ha noen skyld i at Jesus ble korsfestet 6. Romersk guvernør i Galilea 7. Ingen steder. Ikke kvikklunsjen heller 8. Maria Magdalena 9. Nei, askeonsdag kommer tre dager etter fastelavnssøndag og innleder fastetiden 10. «Jesus fra Nasaret. Jødenes konge»

Realitydeltakere

1. Hvilken tidligere statsråd er med i den kommende sesongen av Charterfeber?

2. Hvem vant Mesternes mester 2017?

3. Hva heter TV-personligheten som hevder hun er klarsynt og som i vinter søkte kjæreste på TV2?

4. Hva heter deltagerne som trakk seg fra Skal vi danse i 2018?

5. Hvem har den karakteristiske «fortellerstemmen» i 4-stjerners middag?

6. Hvilken tidligere Paradise Hotel-deltager har deltatt i Melodi Grand Prix og ledet et underholdningsprogram på NRK?

7. Hvem vant Idol og ga ut Idol-låten «This is the night» i 2005?

8. Hvor mange sesonger av den norske versjonen av Idol er blitt sendt på TV2?

9. Hva heter Ex on the Beach-deltageren som senere ga ut en låt basert på noe hun sa og fikk mye oppmerksomhet for i serien?

10. Hva heter programlederen for 71 grader nord?

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Svar: 1. Per Sandberg 2. Anders Jacobsen 3. Lilli Bendriss 4. Sophie Elise Isachsen og Aune Sand 5. Anders Hatlo 6. Stian «Staysman» Thorbjørnsen 7. Jorun Stiansen 8. Ti 9. Melina Johnsen (sangen heter «Bitch, hør her!») 10. Tom Stiansen

Idrettsutøvere

1. Hvor mange måneder var Therese Johaug utestengt på grunn av doping?

2. Og hvor mange medaljer vant hun under ski-VM i Seefeld?

3. Hvor mange medaljer tok Norge totalt under mesterskapet?

4. Hvordan endte Diego Maradonas VM-comeback i 1994?

5. Hvor og når (sted, måned og årstall) tok Tiger Woods sin første mesterskapsseier på over fem år etter å ha slitt med en ryggskade?

6. I 2008 gjorde Erik «Myggen» Mykland comeback for Start. Hvilket lag møtte han i comeback-kampen og hva ble resultatet?

7. I mars gjorde Nora Mørk comeback på håndballbanen etter å ha vært ute med skade i over et år. Hva var årsaken til det lange skadeoppholdet?

8. Bokselegenden skiftet navn til Muhammad Ali i 1964. Hva het han før dette?

9. Michael Jordan kunngjorde i 1993 at han kom til en pause fra basketballkarrieren. Hvilken annen idrett forsøkte han seg på før han gjorde comeback på basketballbanen i 1995?

10. Hvor høy er Michael Jordan?

Stig B. Hansen

Svar: 1. 18 måneder 2. Fire (tre gull og ett sølv) 3. 25 4. Han ble tatt for doping 5. PGA-tourmesterskapet i Atlanta i USA, september 2018. 6. Sandnes Ulf, 5–1 til Start. 7. Korsbåndet hennes røk. 8. Cassius Clay 9. Baseball 10. 198 cm

Coverlåter

1. Mange forbinder låten All Along the Watchtower med Jimi Hendrix. Hvem skrev og fremførte den først?

2. Så du trodde Lillebjørn Nilsen skrev Barn Av Regnbuen. Niks, den ble komponert og skrevet av den amerikanske låtskriveren, artisten og aktivisten ...?

3. Artisten Aurora ga i 2016 ut en stillferdig versjon av sangen Half the World Away. Originalen hadde imidlertid et Manchester-band med en bøllete brødreduo i front. Hvilket band snakker vi om?

4. På U2s liveplate Rattle and Hum finner du låten Helter Skelter. Hvem hadde originalen?

5. Hvilket band ga i 1995 ut en seig versjon av deLillos Hjernen er Alene.

6. Hvilken artist fornorsket Ralph McTells Streets of London til En tur rundt i byen i 1971?

7. «Alle vet jo det», synger Kari Bremnes. Originalen tilhører en canadisk artist som dessverre døde i 2016. Hvem?

8. Natalie Imbruglia gjorde låten «Torn» verdenskjent. En norsk artist laget også coverlåt av denne sangen. Hvem?

9. Hvem laget et helt album av tekstene til Jens Bjørneboe?

10. Roxy Musics «Jealous guy» – hvem har originalen?

Bjørge, Stein

Svar: 1. Bob Dylan 2. Pete Seeger 3. Oasis 4. The Beatles 5. Seigmen 6. Finn Kalvik 7. Leonard Cohen 8. Trine Rein 9. Anne Grete Preus, Fullmåne 10. John Lennon

Ungdomsopprør

1. Hvilket band kom til Pingvin Club i Oslo i 1977 og fikk «æren» for å ha introdusert punken i Norge?

2. Hva heter den unge, svenske aktivisten som startet klimastreikene blant ungdom?

3. Og hvilken diagnose har hun?

4. Hvor gammel ble skuespilleren, ikonet og ungdomsidolet James Dean?

5. Hvem ga ut låten My Generation i 1965?

6. Blitz-huset i Oslo forbindes med et radikalt ungdomsmiljø som har vært aktive siden de okkuperte sitt første tilholdssted i hvilket år?

7. Hvor startet ungdomsopprøret i 1968 som senere bredte seg til hele verden?

8. Hva heter filmen basert på Irvine Welshs roman med samme navn – om kameratgjengen fra Edinburgh som ikke har noen intensjoner om å bli voksne?

9. I filmen som inneholder den klassiske replikken «Nobody puts Baby in a corner» gjør 18 år gamle Frances «Baby» Houseman sitt eget, private ungdomsopprør. Og filmen heter?

10. Låten «I kissed a girl» forårsaket oppstyr i de kristne miljøene i Amerika da den kom i 2008. Hvem sang?

Hansen, Tom / NTB scanpix

Svar: 1. Sex Pistols 2. Greta Thunberg 3. Asperger syndrom 4. 24 år 5. The Who 6. 1982 7. Paris 8. Trainspotting 9. Dirty Dancing 10. Kate Perry

Mote

1. Alice i eventyrland brukte den, Betty Draper likeså. Nå er den nostalgiske hårpynten tilbake i motebildet. Hvilken?

2. De har trakt- eller klokkeform, forbindes med 1970-tallet og er på beina igjen nå. Hva snakker vi om?

3. Mønsteret var å se både på hippiene på 1970-tallet og da grungen kom på 1990-tallet. Nå er den spesielle fargeteknikken tilbake i motebildet. Hva kalles den?

4. Spice Girls er tilbake. Det er også skoene de ofte gikk i. Hva var spesielt med dem?

5. Gigi Hadid har gått med dem, Gucci har hatt dem på catwalken. Hvilket luftig fottøy med sporty stil har fått sin renessanse?

6. Det finnes en mote for kvinners skjorteermer også. Denne våren har de en fasong sist sett på Lady Dianas brudekjole. Hvilken?

7. Trenchcoaten får alltid en ny vår. Flere hevder å ha laget den originale modellen, blant annet klesmerket som er kjent for sitt rutete mønster. Hvilket merke?

8. Hva har syklistene i Tour de France fått til felles med Kardashian-søstrene?

9. Til vanlig ser du fiskere med den. Nå har hattemodellen også fått sitt comeback i motebildet. Hva kalles den?

10. Dr. Martins sko og rutete flanell, posete luer og Nirvana. Hva kalles musikk- og klesstilen som har hatt et sterkt comeback de siste årene?

KIERAN DOHERTY

Svar: 1. Hårbøylen. 2. Slengbuksene 3. Batikk 4. Platåsko 5. Slippers 6. Puffermer 7. Burberry 8. Sykkelshortsen 9. Bøttehatten 10. Grunge

Musikk

1. 20 år etter debutplaten Industrial Silence gjorde de comeback i Oslo Spektrum. Hvilket band?

2. Bohemian Rhapsody er filmen om Queen og vokalisten i bandet. Hva het han?

3. En legendarisk musikkfestival fra 1969 har femtiårsjubileum og gjenoppstår med blant annet Jay-Z på plakaten. Hvilken?

4. Frithjof Jacobsen har ikke bare gjort seg bemerket med en mye omtalt VG-exit. Han er også frontfigur i et band som har gjort comeback det siste året. Hvilket?

5. Det ble bråk da de kalte seg de nye gitarkameratene. Nå er firkløveret tilbake igjen. Hva heter de fire?

6. «Posh» blir hjemme, men «Ginger», «Sporty», «Baby» og «Scary» er klare for comeback. Hvilken gruppe?

7. Not in This Lifetime kalte de turneen, som blant annet stoppet på Valle Hovin sist sommer. Hvilket band?

8. Svensk popgruppe fant tilbake til hverandre etter 35 år, lager ny musikk og planlegger nå en turné for sine virtuelle avatarer. Hvilken?

9. De er kjent for plater som Slo-Mo-Suicide og The Ghost of Our Love. Hva heter det norske bandet som gjør comeback på sommerens festivaler?

10. Hvilken musikkfestival på Tromøy gjenoppstår i 2019?

Svar: 1. Madrugada 2. Freddie Mercury 3. Woodstock 4. Gluecifer 5. Alejandro Fuentes, Espen Lind, Kurt Nilsen og Askil Holm 6. Spice girls 7. Guns N’Roses 8. ABBA 9. Ricochets 10. Hovefestivalen (nå Hove Music Festival)