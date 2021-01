Dropp teltet på tur. Det er ofte best uten.

9 minutter siden

«Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?» sier vi. Likevel sover de fleste av oss i et telt når vi er på tur. Det er kanskje ikke så rart. Det er lett å få inntrykk av at et dyrt telt er nødvendig på vinteren. Men de flotteste vinternettene i skogen får du om du bytter ut teltet med en enkel presenning.