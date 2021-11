A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Maja (9) er redd for «alt». Hva kan foreldrene gjøre? Alt mamma og pappa foreslår, sier niåringen nei til.

Mor til Maja er helt i villrede. For hennes livsglade jente visner i hjemmet. Hun vil gjerne gjøre ting, men så, når det faktisk skal skje, så tør hun ikke. Så mange ganger de har vært på vei til et selskap, en aktivitet, en hyggelig kinotur – og så har de måttet snu. «Mamma, det kjennes ut som jeg må kaste opp», sier Maja. Hvor skal en redd niåring finne mer mot når hun skal ut i det ukjente?

Hva er egentlig mot? Det å gjøre noe som kjennes umulig ut, kanskje. Eller å være redd, men likevel gjøre det som trengs. Det er lett å tenke at barn i dag lever så trygge liv at de ikke trenger mot, men det stemmer ikke. For barn trenger å lære seg nye ting, og kanskje må de prøve og feile foran andre for å komme dit hvor de mestrer. Eller de må ta en kamerat som andre plager, i forsvar, stå opp mot en urimelig voksen, eller si sin mening om en sak når andre er uenige. Barn i dag trenger mot like mye som før, og i en tid hvor verden må gjøre en massiv omlegging for å unngå klimakatastrofe, trenger vi kanskje modige barn og voksne mer enn noen gang før.

