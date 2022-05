A-magasinet Matskolen Matskolen: Smaken av eventyr

Det aller beste med krydder, er historiene som fortelles om dem.

Jeg fikk en pakke i posten i dag. Den inneholdt knapt 100 gram av noen barkebiter som har kostet meg en kvart tusenlapp. Pakken har reist over en halv verden.

Mange krydderplanter vokser bare noen få steder på kloden. Den lange transporten til markedene er i seg selv en god grunn til at krydderprisene er svimlende. Om man trenger flere grunner, kan man alltids ta fantasien til hjelp.

Den greske historikeren Herodot (ca. 484–425 f.v.t.) forteller om store kanelfugler som bygger redene sine på høye fjelltopper av kanel. For å få fatt i kanelen, slakter innhøsterne trekkdyrene sine og skjærer dem i store stykker. Når kanelfuglen tar et kjøttstykke med til redet, segner redet sammen under vekten, og det går et ras av kanel ned fra fjellet.

Vitenskapsmannen Theofrastos (ca. 371–287 f.v.t.) forteller at kanelplanten voktes av slanger. Når den livsfarlige innhøstingen er unnagjort, må kanelhøsterne trekke lodd med solen om fangsten. Den andelen som solen vinner, går umiddelbart opp i flammer.

Nå ligger markedsplassen på PC-skjermen min og er tilgjengelig døgnet rundt.

