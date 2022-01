A-magasinet Abort «Du er den eneste jeg har fortalt det til», sa kvinnen til abortlegen.

Én gang i måneden setter abortlegen Meera Shah i New York seg på flyet. Målet? Å sørge for at gravide kvinner kan få abort.

Emily Wax-Thibodeaux / Washington Post

Helle Aarnes Journalist

13. jan. 2022 10:16 Sist oppdatert 10 minutter siden

New York Citys skyline blir fjernere og fjernere. Meera Shah (38) ser ut på den rosa solnedgangen og prøver å slappe av. Setter seg til rette for en nesten tre timer lang flytur til Chicago.

Det regner kraftig mot flyvinduet. Noen av passasjerene snakker om forsinkelser på grunn av kraftig vind. De er fotballfans på vei til fotballkamp i Indiana.