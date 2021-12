A-magasinet Nyttår Hver dag er en fest Grisens dag, kanelbollens dag, toalettdagen og filosofidagen. Det finnes en dag for alt. Hvis ikke kan du lage den selv.

9 minutter siden

Det er urovekkende stille på Flytoget, ikke et fnugg av feststemning noe sted. De få fjesene er dekket av munnbind til over nesetippen, med et par trøtte øyne over. Så bremser vi lydløst inn mot Oslo lufthavn. Ikke én ballong i sikte på perrongen. Null konfetti over rulletrappene. I sikkerhetssjekken? Ikke så mye som en kakesmule lukket valnøtt hverken foran eller bak sperringene.

Hvor er festen, egentlig?