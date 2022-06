A-magasinet Godt brukt Anders Røyneberg: – Det er noe sensuelt ved planter Sexolog og agronom. 300 planter innendørs og et gigantisk fallossymbol i stuen. Det kunne vel knapt gått annerledes.

29. mai 2022

Anders Røyneberg (42) Hvem: Sexolog, terapeut, agronom og forfatter. Kjent på instagram som @arcticgardener. Hva: En Monstera-plante.

Som menn flest liker jeg store planter. Kanskje er det noe fallossymbolikk i det, men jeg liker også den omsluttende følelsen det gir meg at plantene tar litt over i rommet, at det lukter jord og oppleves litt som en jungel.

Favoritten er denne Monstera-planten, som jeg har dratt med meg fra leilighet til leilighet, og nå sist til småbruket på Hadeland. Her er det fire meter under taket og «min mexicanske majestet» når helt til topps.

Jeg er oppvokst på gård og er utdannet agronom, så jeg har alltid vært opptatt av planter og natur. Men interessen for inneplanter tok av da jeg gikk gjennom et samlivsbrudd i midten av 30-årene. Jeg fylte leiligheten med planter; trengte vel noe levende, meningsfylt og voksende rundt meg.

Ny forskning viser at planter utløser blant annet dopamin hos mennesker, så de har faktisk en helt reell innvirkning på velværet.

Jeg jobber også som terapeut og sexolog, og for meg går det en rød tråd mellom mine to lidenskaper: I møte både med mennesker og planter handler det om å få ting til å spire og gro, å dyrke livskraften og få den til å flyte fritt i organismen. Planter og naturen generelt har også noe sensuelt og organisk ved seg. Og mennesket er jo natur!

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn