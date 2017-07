Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Jeg har i den senere tid fått flere innlegg fra menn som er misfornøyd med sitt seksualliv, blant annet innlegget i forrige ukes spalte. Denne uken følger jeg opp med et innlegg fra en mann som påpeker at sex er en helt sentral del av hans identitet. Hans utfordring handler ikke om at det blir for lite sex, men at han ikke får utvikle seg seksuelt i parforholdet. Han skriver: