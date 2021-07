A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Blir partneren din fort sint? Da er ett spørsmål ekstra viktig å stille seg Å møte kjefting og aggresjon med samme mynt er sjelden en god idé. Heldigvis finnes det en annen vei. Spesielt når barn er involvert.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Jeg har truffet en kvinne som er fortvilet over sin med-mors sinne. Det går ut over henne – og det går ut over barna. Det er lett å bli overrasket over sin partners reaksjonsmåter når man har fått barn.

Den du har forelsket deg i, viser nye sider eller voldsommere følelser enn du visste at han eller hun hadde. Og ikke så rent sjelden leder det til spørsmålet: Kan jeg bli i dette forholdet? Og hva med barna hvis jeg går?

