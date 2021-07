Foto: Siri Øverland Eriksen A-magasinet Portrettet Ingrid Bjørnov (57): – Humor er viktig for å overleve Når verden blir for voldsom, er det ingenting artist Ingrid Bjørnov heller vil enn å tøyse.

Det var underlig. Ingrid Bjørnov skulle ta et bad ved hytta i Indre Østfold. Et helt vanlig bad i innsjøen. Sommer og varmt i været. Plutselig, for første gang i Bjørnovs minne, kom en bekymringsmelding fra kroppen: Hva om hun tar inn vann? Altså, hva om hun lekker?

– Det er jo ikke rasjonelt, men jeg tror jeg brukte en halvtime ned den badetrappen etter at jeg var operert, sier hun.

Det er to år og mange bad siden. Kroppen, som hun tidligere beskrev som et vedlegg til hjernen, har tatt mer plass etter at multitalentet fikk føflekkreft i 2017.

Fra scenen sier hun det helst med én gang. For å bli ferdig med det. Kreft er noe de fleste svinger innom på en dramatisk eller udramatisk måte, mener Bjørnov. Hun drar veksler til trafikken. Det øyeblikket en trailer beveger seg litt langt ut i veibanen. Det ene sekundet. Pulsen rekker å stige, men brått forsvinner skrekken til side. Et vindkast.

Tre av fire overlever kreft i dag.

– Ikke dra med deg fraværet av løsninger for lymfekreft fra historien til din mor eller mormor. Nå er vi her i 2021, og her har vi funnet på noe lurt, sier hun.

I dag går hun til kontroll på sykehuset hver tredje måned. Hun er nesten friskmeldt. Livet er fullt av nesten. Denne oppdagelsen har Bjørnov bygget sin karriere rundt. Historier som den gangen du gikk på fest med nye sko. Du visste at du kunne få gnagsår, så du tok nesten med et ekstra par.

