Ett steg foran det neste. Under høye graner. Over tyttebær og mose. Mellom vann og elver. Og der, mellom trestammene, aner du kanskje et utsiktspunkt. Eller kanskje ikke. For Finnskogen er det vi, der jeg kommer fra, kaller «bæltett skau». En skog så tett og så flat at du sjelden ser mer enn noen titalls meter fremfor deg.

Kjedelig, ville noen ha sagt. Men de vet ikke hva de snakker om. For Finnskogen er også dyp, mystisk og et av de stilleste stedene du kan oppleve.