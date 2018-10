Alt begynte med en slutt, et brudd for to og et halvt år siden. Et skikkelig kjipt et. Ikke bare forsvant mannen i Bodil Dorothea Giljes liv ut av livet hennes. Han tok med seg hobbyen den grafiske designeren akkurat hadde begynt å like: Friluftsliv. I tillegg forsvant han med alt utstyret. Det var jo hans.

Bodil eide ikke stort å dra ut i skogen med.