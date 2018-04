En rosa palme virrer rundt på stranden. Frem og tilbake. Dykker ned, plukker opp, kikker under busker, speider inn mot parkeringsplassen. Line Elvsåshagen har invitert venner og folk som har vært med i NRK-serien Planet plast til plukkefest på Bygdøy. Sammen skal de forsøke å rense et lite strandstrekk for q-tips, sugerør, bruskorker og bitte små plastposebiter.

Men kommer det nok folk? Har folk tid til å være med å plukke?