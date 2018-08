Er du glad i fosser? Ja, hvem er ikke det? Så dra hit. Noen vil sikkert mene at det er å ta i, å kalle Husedalen for Norges flotteste fosseopplevelse. For det er fosser overalt i dette landet. Men her ligger ikke bare én, ikke to, men fire fosser som hver for seg kunne ha vært egne, frittstående turmål.

De ligger i elven Kinso som i løpet av noen kilometer dundrer fra nesten tusen meters høyde ned til Kinsarvik i Sørfjorden. En bratt rute mellom hav og fjell.