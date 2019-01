«Idéen til den nye TV-serien er min. Jeg synes det er morsommere, og mer interessant, å spille taper enn å fremstå som «über-kul», for å holde seg til tittelen. Serien heter nemlig «Henrik Uber alles». Handlingen, kort fortalt, går ut på at jeg begynner som sjåfør, i mangel på oppdrag som komiker.

Under opptakene filmet vi over hele byen. Ja, Oslo inngår som en viktig del av serien. Jeg er herfra selv, og «Henrik Uber alles» er lagt til områder jeg liker godt. Ekeberg, Kjelsås og andre utsiktssteder er fine å vise frem. At mye foregår på Grünerløkka, ga seg selv: Her har jeg bodd lenge, og jeg er glad i hele strøket.