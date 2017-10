Andreas Gross og Arif Mammadov kritiserer Jagland for ikke å ha gjort noe med den mulige aserbajdsjanske korrupsjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Mammadov var tidligere Aserbajdsjans ambassadør til Europarådet.

Før sommeren hevdet Jagland at Mammadov tilhører én av to familier som har makten og deler godene i Aserbajdsjan, og at Aftenposten bør være forsiktig med å feste lit til det han sier.