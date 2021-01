Dette er vin-juice: Super til tapas og spekemat

Kjennes det som om «alle» kan mer om vin enn deg? Vil du bli dyktigere? Da har jeg noen tips til deg.

Nå nettopp

Husker du den gangen Vinmonopolet hadde skranke og nordmenn var engstelige for å uttale vinnavn feil? Å kjøpe vin var omtrent like morsomt som å oppsøke en offentlig etat.

Husker du da alkoholprosenten skulle være høy og smaken bare tålelig? Da såpass mange mente de kunne mekke vinen selv, i en glassballong på badet, at det var en egen nisje?

Ved starten av 2021 kan vi slå fast at bildet er betydelig endret. Nå kjennes det som om «alle» kan vin. I går leste jeg et smaksnotat som imponerte meg. Han som skrev det, dukket opp på et vinkurs for et par år siden. Kompisgjengen satt på bakerste rad. Stemningen var høy. Han tok notater.

Nå sammenligner han årganger fra Bordeaux. Naboen setter seg på skolebenken for å lære smaksteknikk. Venninnene med hang til eksklusiv champagne, har startet vinblogg.

Blir du inspirert eller resignert? Kjennes det som et hemmelig stammespråk du ikke får ta del i? Her er mine beste tips for å komme opp i nivå. Kjapt.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.