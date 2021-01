Norges nye topp-diplomat har tvillingsønner. Terroristen kunne ha tatt livet av begge. På samme dag. To forskjellige steder. Men «øye for øye, tann for tann»-prat har Tor Wennesland aldri hørt på. A-magasinet Portrettet Norges nye toppdiplomat har tvillingsønner. Terroristen kunne ha tatt livet av begge.

Nordmannen som skal jobbe for fred i Midtøsten, vet hva terrorisme er. For ti år siden fikk Tor Wennesland merke den på kroppen. I Norge.

– Du spør om jeg har vært i farlige situasjoner. Svaret er ja. Jeg har vært utsatt for konkrete kidnappingstrusler. Det ble også satt en pris på hodet mitt, sier Tor Wennesland.

Han ser nesten ut som om han kjeder seg.

68-åringen har levd et urolig liv – lenge før han rett før jul ble utnevnt til FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i opphetede Midtøsten.

– Hva var prisen på hodet ditt?

– På den tiden var et gissel i Gaza verdt 1 million dollar pr. hode.

– Det er ganske mye?

– Ja.

I fotsporene til andre nordmenn

Wennesland minner mer om krimhelten Kurt Wallander enn en norsk toppdiplomat der han lyses opp av en gatelykt utenfor Utenriksdepartementet denne vinteronsdagen: Hodet sitter fortsatt på. På toppen av det: Bakoverkjemmet lugg. Tykk, rød boblejakke. Fargerik skjorte, jeans og joggesko.

Mannen er firebarnsfar, har presteutdanning og noe som kan minne om doktorgrad i gate-smarthet, men selv slike blir småkalde når luften er fuktig og rå. Dessuten lukter Tor Wennesland bål.

– En i avdelingen fant på at vi skulle ha avslutningen utendørs på Bygdøy. Der satt vi rundt et bål som røykla hele området, uten alkohol, som i et bedehus på Sørlandet, sier han og ler.