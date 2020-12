A-magasinet Koronaviruset Heklevideoen hennes om R-tallet er sett over 1,2 millioner ganger Marerittåret 2020 har vært en drøm for forskerne. I Norge har de blant annet studert kloakken, naturen og psyken. Og de har heklet.



Det lå an til et år med full kontroll for Sverre Urnes Johnson. Psykologen ved Universitetet i Oslo og Modum bad skulle fordype seg i hvordan ulike former for terapi virker på pasienter med psykiske problemer.

Men så. 12 mars hørte han, som hele det norske folk, Erna Solberg varsle et nedstengt og helt annerledes Norge.

– Det satte en støkk i meg. Jeg skjønte at dette ville bli dramatisk, sier Johnson, åtte måneder og syv vitenskapelige artikler om angst, depresjon, ensomhet og foreldrestress senere.

Sammen med flere kolleger kastet han seg rundt og la om alle planer.