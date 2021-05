Pensjoneringen av Kristen Gislefoss var det siste vi trengte nå

Skulle Norge bli republikk, vil det naturlige være å velge en epidemiolog eller statsmeteorolog til president.

Foto: Randi Matland

Nå nettopp

Notert er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister.

Isolert sett er det ikke så oppsiktsvekkende at en statsmeteorolog fra Vennesla fyller 67 år og går av med pensjon. NRK var nyhetsmessig på løvtynn is da Dagsrevyen mandag brukte seks og et halvt minutt på dette.

Men her gjelder det å se det store i det lille. Når Kristen Gislefoss zoomer inn fra Europakartet til norske landsdeler for å se nærmere på detaljane i det som kommer, er verden for en stakket stund normal.

Haaland, Tix og været har siden mars i fjor vært de tre eneste tingene å snakke om på siden av det evinnelige «i disse koronatider»-gnålet. Høytrykk og lavtrykk har kommet og gått som før. Gislefoss har seget inn på skjermen fra høyre billedkant.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn