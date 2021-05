Foto: Fredrik Hagen/NTB Maktkamp, allianser og mistillit. Skittkasting i en hemmelig messengergruppe og 20 varslingssaker. Slik endte et idrettsforbund som skulle fremme motorsport, opp med å spise sine egne. A-magasinet Motorsport Per Velde skulle rydde opp i Norges Motorsportforbund. To år senere ble han anklaget for å ha sprengt forbundet i fillebiter.

Nå nettopp

Fredag 3. mai 2019 dro Per Velde hjemmefra med blandede følelser. Presidenten i Norges Motorsportforbund (NMF) skulle til et konferansehotell på Gardermoen. Der skulle forbundet avholde et ekstraordinært ting. På agendaen sto to saker: mistillit mot ham og valg av nytt styre.

To år tidligere ble 56-åringen valgt til ny president i et mellomstort særforbund med utøvere som motorsykkelkjører Pål Anders Ullevålseter og båtracefører Marit Strømøy. Samt en rekke konflikter. Styremedlem Joyce Christine Andersen advarte ham:

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn