NM i Breakdance NM i Breakdance, Trondheim Video: Ole Martin Wold Breakdans oppsto ut av en bandekrig i Bronx. 40 år etter gjennombruddet har breakdans fått OL-status. Det er det ikke alle som liker. Brytningstid for breakdans

Publisert: 20.09.2023 19:48 Oppdatert: 21.09.2023 09:25

1983: TV-kanalen NBC lager et spesialprogram for å skape blest om neste sommers Olympiske Leker i Los Angeles. Idrettshelter og kjendiser – blant andre bokselegenden Muhammad Ali – figurerer i fleng.

Et knippe gatekredible ungdommer er mobilisert som bonusinnslag. New York City Breakers kaller de seg, for det er siste mote de byr opp til: Energisk-individualistisk dans, full av halsbrekkende bevegelser og enda mer halsbrekkende «freeze»-positurer.