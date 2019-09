For mye trekk. For lite klær. For mye dataspill. For lite potet på tallerkenen.

Det er gjerne ment som velmente råd fra bestemor eller bestefar, men oppfattes fort som «besserwisserske» formaninger.

I ukens episode av Foreldrekoden tar vi opp besteforeldrerollen.

Hør episoden i Itunes her eller Spotify her. Foreldrekoden er tilgjengelig også i andre podkast-spillere.

Du kan også lytte direkte i spilleren nedenfor.

– Hovedregelen er at besteforeldre skal lage gode relasjoner til barna, ikke oppdra dem, understreker psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.

Men det kan være en utfordrende balansekunst. Og i ukens episode nøster vi opp i hvorfor det kan bli klinsj når to oppdrager-generasjoner møtes.

Montgomery kommer med konkrete råd til både foreldre og besteforeldre.

Fikk moderne oppdragelse i fanget

Du får også møte Liss Schanke (70), som ble bestemor for første gang for tre år siden. Hun tilhører selv sekstiåttergenerasjonen, og erfarte raskt at moderne barneoppdragelse er helt annerledes enn den hun selv praktiserte som småbarnsmor for 35 år siden.

– Jeg var selv mye mer liberal enn de fleste. Og der ser jeg en veldig stor forskjell nå, sier Schanke, og trekker blant annet frem hygiene og miljøbevissthet.

Dermed måtte hun gjennom en slags sen voksenopplæring.

– Min datter vil at barnebarna fortrinnsvis skal spise økologiske grønnsaker. Det var ikke noe jeg var vant til, sier Schanke.

Bjørn Egil Halvorsen

Foreldrekoden har etablert en egen Facebook-gruppe for foreldre i alle aldre. Her kan du få eksklusiv informasjon og være med å diskutere temaer og få tips fra andre. Bli med!

Følg Foreldrekoden på Instagram for bakgrunnsbilder og ekstra info.

Rydder opp i «flinkhet»

I ukens episode skal vi også på nytt ta for oss konseptet «flink». I en tidligere episode av Foreldrekoden påpekte Hedvig Montgomery at foreldre bør være varsomme med å bruke flink/ikke-flink når barn roses.

«Men hva skal vi si i stedet?» spør en lytter. Godt spørsmål. I dag får hun og alle andre svar.

Dette er andre sesong av podkasten Foreldrekoden. Samtlige episoder fra begge sesonger ligger samlet her.

Fikk du med deg våre to populære episoder om tenåringsperioden?