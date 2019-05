Er du opptatt av at de skal bli gode til noe og føle mestring og selvtillit?

De fleste foreldre vil svare ubetinget «ja». Men i ukens episode av Foreldrekoden foreslår psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery at du kanskje bør tone ned jakten på prestasjon.

– De fleste barn er, akkurat som voksne, midt på treet. Derfor har vi spent buen for hardt. Noen vil være dårlige, noen vil være flinke – uavhengig av hva vi gjør og hvor mye vi prøver, sier hun.

Du kan også lytte i spilleren nedenfor:

Å oppmuntre barna til å bli flinke i noe kan derfor virke mot sin hensikt. Lykkes de ikke, kan det for mange oppleves hardt.

– Vi har de beste intensjoner. Men selvtillitskulturen har laget barn som ikke føler de er bra nok – selv om de objektivt sett er aldeles nydelige.

Det er likevel ingenting galt med sunn selvtillit, understreker hun.

Men Hedvig Montgomery slår heler et slag for et beslektet begrep. Selvfølelsen.

– Selvfølelse handler om noe annet: en opplevelse av at «sånn er jeg og sånn går det an å være». Så det handler ikke om ytre timng. Det handler om relasjoner, sier hun.

Stikkord er kontakt og relasjoner. I dagens episode får du tips om hvordan du som foreldre og barna sammen kan styrke den gode selvfølelsen.

Foreldrekoden om kresenhet: Ikke tving barna til å smake eller spise.