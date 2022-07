Norske Kristin Harila jager en verdensrekord i sommer. Målet er å klatre alle klodens høyeste topper raskere enn noen annen. A-magasinet Aktiv Livet i dødssonen

I sommer skynder Kristin Harila seg opp og ned verdens farligste fjell.

14. juli 2022 22:10 Sist oppdatert 15. juli 2022

– Jeg tenker: Dør jeg, så dør jeg. Da er det greit. Da ble det sånn, sier Kristin Harila (36).

Finnmarkingen føler seg ikke lenger mest hjemme i Norge. Hun har fått et nytt hjem høyt over havet, helt oppe i dødssonen. Det vil si i høyder over 8000 meter, hvor mennesker bare kan overleve i korte tidsrom.